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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 4 عائلات إثر تجمعهم لأداء صلاة التراويح بالإمارات والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
قالت المتحدثة باسم حكومة الإمارات، الدكتورة، آمنة الضحاك، أن تم الكشف عن بعض إصابات بفيروس كورونا المستجد، ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الإحترازية وتجمعهم لأداء صلاة التراويح .
وأعلنت السلطات الصحية في الإمارات، الاثنين تسجيل 3 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 5381 وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الضحاك، إن 26.763 فحصا جديدا كشفت عن 680 حالة إصابة جديدة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 18.878 إصابة.
وأفادت الضحاك بأن عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج بلغ 13,296 حالة من جنسيات مختلفة
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