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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تجدد المواجهات بين ميليشيا الإصلاح والقوات الجنوبية في شقرة والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
أفادت الأنباء الواردة من مدينة شقرة بمحافظة أبين، بتجدد الإشتباكات مساء اليوم الإثنين، بين القوات الجنوبية وميلشيا حزب الإصلاح، على خلفية محاولة الأخيرة الهجوم لإستعادة المواقع التي خسرتها مواجهات الصباح .
وذكرت مصادر محلية أن المواجهات تجددت بين الجانبين في بجهة شقرة وسماع دوي إنفجارات عنيفة تهز المنطقة .
ومنيت ميليشيا الإصلاح، بهزيمة مذلة عقب محاولتها الهجوم على مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، فجر الإثنين، حيث تصدت لها القوات الجنوبية وأجبرتها على التراجع إلى مدينة شقرة حيث كانت تتمركز .
وأجمع مراقبون أن الهزيمة المذلة التي تلقتها الميليشيات الإخوانية في محافظة أبين جنوبي اليمن اليوم الثلاثاء، تعزز الآمال بشأن العودة إلى خريطة طريق تنفيذ اتفاق الرياض الذي يحظى فيه الجنوبيون بتمثيل متساو ويهدف إلى وضع جميع القوات المسلحة تحت سيطرة الدولة.
وتنسف هذه الهزيمة الاعتقاد الذي كان سائدا لدى الإخوان المسيطرين على الحكومة اليمنية الشرعية بأنهم قادرون على حسم المواجهة العسكرية بسهولة ضد قوات الانتقالي الجنوبي
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