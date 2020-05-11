اخبار العالم

تركيا تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020

سجّلت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، 1,114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 127659 حالة.

 

ووصلت حصيلة المتوفين جراء الفيروس إلى 3461 شخصا إثر رصد 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

 

وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت مساء الأحد، رفع حظر التجول المفروض منذ أيام على 24 ولاية تركية ضمن تدابير مكافحة الوباء.

 

ورفع الحظر حينها عن كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وعن مدن وولايات أخرى في البلاد، كما رفقت تدابير الحجر عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا