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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
سجّلت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، 1,114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 127659 حالة.
ووصلت حصيلة المتوفين جراء الفيروس إلى 3461 شخصا إثر رصد 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكانت وزارة الداخلية التركية قد أعلنت مساء الأحد، رفع حظر التجول المفروض منذ أيام على 24 ولاية تركية ضمن تدابير مكافحة الوباء.
ورفع الحظر حينها عن كل من العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وعن مدن وولايات أخرى في البلاد، كما رفقت تدابير الحجر عن 303 مناطق سكنية في 61 ولاية واستمرارها في 111 منطقة
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