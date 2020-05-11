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«الصحة العالمية» تحدد ٣ شروط لتخفيف القيود

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دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس دول العالم إلى عدم التسرع في إلغاء القيود المفروضة لوقف انتشار فيروس ، وفي حال تخفيف القيود يتعين مواصلة المراقبة، واحترام كل فرد لإجراءات الوقاية الشخصية والتباعد.

وحدد "غبريسوس" ٣ شروط يجب توافرها لتخفيف القيود وهي أن يكون الوباء تحت السيطرة، والنظام الصحي في البلد المعني قادر على مواجهة طفرة وعودة ظهور أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة، وتوافر آلية فعالة للبحث عن المصابين والمخالفين وعزلهم وعلاجهم.

وأشار مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى المشكلات التي قد تنجم عن إلغاء القيود كما حدثت خلال الأيام الماضية في ووهان الصينية وفِي ألمانيا وكوريا الجنوبية. موضحاً أن عدد المصابين بالفيروس حول العالم تخطى ٤ ملايين شخص ، وأن عددًا قليلاً جدًا من سكان العالم طوروا الأجسام المضادة لمقاومة الفيروس ، وأنه يتعين توخي الحذر الشديد لحين تطوير لقاح لكوفيد ١٩.

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