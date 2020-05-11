شكرا لقرائتكم خبر عن رغم جائحة «كورونا».. «الإيدز» يهدد حياة نصف مليون والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت تقديرات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة لفيروس الإيدز بشأن عدد الوفيات المتوقع في تلك المنطقة استنادا إلى الافتراض بأن امدادات أدوية مضادات الفيروسات القهقرية سوف تتعرقل خلال الشهور الستة المقبلة.
وذكر برنامج الأمم المتحدة للإيدز أنه في حين أن بعض الدول اتخذت خطوات لتوفير أدوية فيروس نقص المناعة المكتسب رغم جائحة كورونا، إلا أن هناك مشكلات تتصاعد في دول أخرى.
وقالت صوفي بارتون نوت المتحدثة باسم برنامج الأمم المتحدة للايدز، إن "هناك تقارير بشأن أشخاص مصابين بفيروس (إتش.إي.في) المسبب للايدز لا يستطيعون أو لا يريدون الذهاب إلى المراكز الطبية بسبب القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا أو خوفا من المرض".
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