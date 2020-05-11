شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية لإطلاق سراح الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

أعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين جنيفيف بوتان، ورئيس مكتب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، عن قلقهم البالغ بسبب استمرار اعتقال السلطات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين.

وأكد البيان المشترك الصادر عن تلك المنظمات اليوم، أن حق الأطفال في الحصول على الحماية والأمن والرفاهية يجب أن يظل مصانًا في كل الأوقات.

وأفاد البيان، أنه مع جائحة كوفيد-19، ينبغي على الدول أن تولي اهتماما متزايداً لاحتياجات حماية الأطفال وحقوقهم ووضع مصالحهم الفضلى فوق أي اعتبار في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات.

وشدد البيان على أن أفضل طريقة لدعم حقوق الأطفال المعتقلين في ظل الجائحة هو عبر الإفراج عنهم بشكل آمن وتعليق عمليات إدخال أي طفل جديد إلى مراكز التوقيف.