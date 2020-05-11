شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أممية لإطلاق سراح الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل
وأكد البيان المشترك الصادر عن تلك المنظمات اليوم، أن حق الأطفال في الحصول على الحماية والأمن والرفاهية يجب أن يظل مصانًا في كل الأوقات.
وأفاد البيان، أنه مع جائحة كوفيد-19، ينبغي على الدول أن تولي اهتماما متزايداً لاحتياجات حماية الأطفال وحقوقهم ووضع مصالحهم الفضلى فوق أي اعتبار في جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومات.
وشدد البيان على أن أفضل طريقة لدعم حقوق الأطفال المعتقلين في ظل الجائحة هو عبر الإفراج عنهم بشكل آمن وتعليق عمليات إدخال أي طفل جديد إلى مراكز التوقيف.
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