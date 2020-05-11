شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش تسجل قفزة فى إصابات كورونا بعد تخفيف الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت نسيمة سلطانة المسؤولة بمديرية الصحة إنه من بين 7208 عينة تم فحصها خلال الساعات الـ24 حتى صباح اليوم الاثنين، ثبتت إصابة 1034 عينة بالفيروس المميت، مما يعني ارتفاع عدد المصابين بالمرض في بنجلاديش إلى 15691 شخصا.
وأوضحت أن هذا هو أكبر عدد من المصابين يتم تسجيله في يوم واحد، بعد أكثر من شهرين من اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بالمرض في بنجلاديش في الثامن من آذار/مارس الماضي.
وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع اليوم بواقع 11 شخصا ليصل إلى 252 حالة وفاة.
وتأتي هذه القفزة في عدد المصابين بعد يوم واحد من تخفيف الحكومة إجراء الغلق من أجل السماح للمواطنين بشراء احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر، الذي من المتوقع أن يحل يوم 23 مايو الجاري.
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