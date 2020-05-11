شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: بعض القطاعات تعود غداً ورفع التدابير في يد الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، استئناف عمل بعض القطاعات في روسيا مثل الاتصالات والطاقة والزراعة والبناء بدءا من يوم غد الثلاثاء في الأماكن التي تسمح بذلك.

وقال بوتين اجتماع عبر الفيديو لبحث الوضع الصحي في روسيا أن الكلمة الأخيرة عند اتخاذ قرار رفع التدابير التقييدية في روسيا ستكون للأطباء.

وتابع أن الأمر الرئيسي الواجب أخذه في عين الاعتبار عند رفع القيود المطبقة بسبب تفشي فيروس كورونا هو حياة وصحة وأمن المواطنين.

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وأشار بوتين إلى أن الخروج من أزمة تفشي وباء فيروس كورونا لن يكون سريعا، لذلك من الضروري توفير جميع المتطلبات الصحية على المدى الطويل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين تأكيده بأن روسيا تمكنت من الحفاظ على آلاف الأرواح بفضل قيود التباعد الاجتماعي المطبقة في الفترة الماضية، مشددا على أن جميع المناسبات العامة والتجمعات لا تزال محظورة.

وسجلت روسيا 221344حالة إصابة و2009 وفاة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين.