اشتية يحذر إسرائيل: الضم يضعنا أمام مرحلة جديدة

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية الجديدة المزمع الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري من مغبة الإعلان عن أي ضم للأغوار أو فرض للسيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال في اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة رام الله: "إن من شأن هذا الإعلان إن وقع أن يضعنا أمام مرحلة جديدة".

ودعا اشتية المجتمع الدولي للرد على تلك الخطوة بمقاطعة اسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي رقم 194 والتمسك ب"الأونروا " كهيئة دولية تتولى شؤون اللاجئين..

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية يوم الخميس بعد زيارة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أسرائيل يوم الأربعاء يبحث خلالها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس موضوع الضم.

من جهة ثانية فقد شدد اشتية على "قدسية مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى"مؤكدا على "رفض الحكومة للترهيب الإسرائيلي للبنوك، وأنها ستواجه الإجراءات الإسرائيلية ضدها بصورة جماعية".

وقال: "إن الحملة التي تشنها إسرائيل ضد البنوك، تأتي استكمالا لقيامها العام الماضي بخصم أكثر من 700 مليون شيكل هي قيمة مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم".

ولفت إلى تشكيل فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدراسة التهديد الإسرائيلي وتقديم التوصيات اللازمة لمواجهته.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي توعد البنوك العاملة بفلسطين بإجراءات عقابية وملاحقة في حال عدم إغلاق حسابات الأسرى في السجون الإسرائيلية.

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وتحول السلطة الفلسطينية مخصصات شهرية لنحو 5 الاف أسير فلسطيني عبر هذه الحسابات.

إدانة منع تلفزيون فلسطين من العمل بالقدس

كما أدان مجلس الوزراء الفلسطيني قرار سلطات الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمه من العمل في كافة المناطق داخل أراضي الـ48.

وقال: "إن هذا الإجراء غير قانوني وأنه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وتعدٍ على حرية الصحافة التي تكفلها القوانين الدولية".

ودعا "اتحاد الصحفيين الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان لإدانة هذا القرار، ومنع تنفيذه ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه".

وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان مدد اليوم حظر عمل تلفزيون فلسطين في القدس الشرقية والداخل الفلسطيني لمدة 6 أشهر.

وسبق لاردان أن اتخذ قرارات مشابها نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحجة العمل لصالح السلطة الفلسطينية.

إدانة اختطاف حماس أشقاء في غزة

كما أدان مجلس الوزراء قيام أجهزة حماس في قطاع غزة باختطاف أشقاء لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية في القطاع بعد اقتحام منزله.

ودعا حركة حماس الى عدم تكرار مثل هذا السلوك الذي يفاقم من معاناة أهلنا في القطاع ولا سيما الأسر الفقيرة.