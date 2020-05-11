في عمر الـ94.. فاليري جيسكار ديستان متهم بالتحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يتخيل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان أن بلوغه سن الـ94 عاما لن يكون حائط صد أمام فتح تحقيق في اتهام صحفية ألمانية له بالتحرش نهاية عام 2008.



وبحسب مدعي عام باريس فإنه تم فتح تحقيق الإثنين للنظر في قضية رفعتها آن كاثرين ستراك (37 عاما) صحفية التلفزيون الألماني (دبليو دي آر) ضد ديستان اتهمته فيه بتعمد لمسها خلال إجرائها حوار معه.

وتقدمت الصحفية الألمانية في 10 مارس/آذار الماضي بشكوى في حق الرئيس الفرنسي الأسبق، تتهمه فيها بوضع يديه عليها 3 مرات خلال حوار أجرته معه في مكتبه بباريس.

وقالت ستراك: "أنا سعيدة لقبول النيابة العمومية للشكوى الجنائية وقرارها فتح تحقيق.. أنا بتصرف القضاء الفرنسي في إطار هذا التحقيق"، بحسب ما نقلته عنها وكالة فرانس برس.

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وتابعت: "قررت أن أحكي قصتي لأنه يجب أن يعرف الناس أن رئيسا فرنسيا سابقا ضايق صحفية، وهي أنا في هذه الحالة، عقب إجراء حوار".

وبهذا التصريح تكون الصحفية الألمانية قد أكدت معلومة نشرت قبل يوم في جريدتي لوموند الفرنسية وسوداتشي زايتونغ الألمانية.

وجرت الحادثة التي تتهم بها الصحفية الرئيس الفرنسي الأسبق يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2018 خلال تسجيل حوار بمناسبة مئوية هيلموت شميت، المستشار الألماني الأسبق الذي كان ديستان مقربا منه خلال ولايته الرئاسية (1974-1981).