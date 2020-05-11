مسؤول أمريكي: النتائج أثبتت عدم إصابة قائد الحرس الوطني بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/5/11 11:16 م بتوقيت أبوظبي
أعلن مسؤول أمريكي، مساء الإثنين، عدم إصابة قائد الحرس الوطني، الجنرال جوزيف لينجيل، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن النتائج الاختبار الذي أجراه جاءت سلبية.
وفي وقت سابق، قال مسؤولون، إن قائد الحرس الوطني الأمريكي، يواجه حالة من عدم اليقين بعدما جاءت اختبارات أجريت له مطلع الأسبوع بشأن فيروس كورونا، متضاربة بين إيجابية وسلبية.
وقال أحد المسؤولين، الذي طلبت عدم الإفصاح عن اسمه، إنه بالإضافة إلى لينجيل فقد خالط الأميرال مايك جيلداي، قائد العمليات البحرية، أحد أفراد أسرته، الذي أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.
وأثبتت الاختبارات عدم إصابة جيلداي بكورونا، ولكنه وضع نفسه في حجر صحي كإجراء احترازي.
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