الجزيرة تخصص محتوى بودكاست لتجميد الهالك قاسم سليماني (صورة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 خصصت قناة الجزيرة القطرية محتوى بودكاست على حسابها في تويتر، لتمجيد قائد فيلق القدس السابق، بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال، قاسم سليماني، قبل أن تقوم بحذف التغريدة عقب إنتقادات واسعة .

Advertisements وقامت الجزيرة بالإشادة بإنجازات سليماني الذي قالت أن نجمه لمع في الحرب الإيرانية العراقية، ,انه أنطلق بعدها مهندساً لمعظم معارك إيران وانه ترك بصماته في أكثر بقاع المنطقة إلتهابا مثل سوريا واليمن والعراق . وزادت الجزيرة بإن إعتبرت مقتل سليماني بإنه كاد أن يشعل حرباً عالمية ثالثة

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