الصحة المغربية: ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالكورونا إلى 6281

أعلن مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي، عن "تسجيل 218 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 6281، حيث من المرتقب انتهاء فترة الحجر الصحي في 20 ايار"، مشيراً الى أن "الفيروس ما زال ينتشر، خصوصا على شكل بؤر وبائية"، داعياً المغاربة إلى "المزيد من الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات والنصائح التي تنص عليها إجراءات العزل الصحي، حتى تتمكن البلاد من الخروج من هذا الوضع".
هذا وأعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، ليظل العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء انتشار الجائحة بالمملكة محصورا في 188 حالة، فيما تم تسجيل 257 حالة شفاء إضافية، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 2811 حالة.
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