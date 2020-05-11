طبيبة قضاء حاصبيا: القضاء ما زال خالياً من اية إصابة بفيروس الكورونا

أكدت طبيبة قضاء ​حاصبيا​ الدكتورة ندى حمد أن جميع الفحوصات المخبرية الpcr التي اجرتها ​وزارة الصحة​ يوم السبت الفائت في مركز جمعية نور في ​راشيا الفخار​ عشوائيا وعددها 144 جاءت جميعها سلبية وبذلك يكون قضاء حاصبيا ما زال خاليا من اية إصابة بفيروس الكورونا".

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