فادي الحسن: الاولية اليوم للبلدان التي فيها اعداد اكبر من اللبنانيين مع المحافظة على الاولويات

اشار رئيس مطار ​بيروت​ الدولي ​فادي الحسن​ الى انه لا مشكلة ان يجلس العائدين من الخارج الى جانب بعضهم البعض بحال كانوا قد اجروا فحص الـPCR وكان سلبيا، مع وضع ​الكمامة​ على متن الطائرة بطبيعة الحال. واكد انه من المتاح اجلاء رعايا اجانب موجودين في ​لبنان​، وحين يتم اجلاء رعايا، شركات الطيران الاجنبية تنقل لبنانيين من الخارج الى بيروت.

ولفت الحسن في حديث تلفزيوني، الى ان اللبنانيين الذين لديهم اقامات في الدول الاجنبية متاح لهم السفر اليوم الى الخارج. واعلن انه خلال فترة التعبئة من المفترض ان يكون ​المطار​ مغلقا ونحن نسمح فقط للطيران التجاري والطائرات الخاصة التي تاتي باللبنانيين من الخارج.

واكد ان الاجراءات في ​مطار بيروت الدولي​ اجراءات يشهد لها بالمقارنة بالاجراءات التي يشهدها مطارات ​العالم​. واوضح ان ​وزارة الخارجية​ تحدد لوائح الطيران تضعها وزارة الخارجية، والاولية اليوم للبلدان التي فيها اعداد اكبر من اللبنانيين مع المحافظة على الاولويات من ​الطلاب​ والتوقف عن العمل وغيرها من المعايير. ولفت الى ان هناك بلدان جديدة وزيادة بعدد الرحلات في المرحلة الثالثة من اعادة اللبنانيين من الخارج.