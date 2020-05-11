معن الخليل: غدا صباحا سوف تقوم القوى الامنية بحملة واسعة في الضاحية

اشار رئيس بلدية الغبيري معن الخليل الى انه "غدا صباحا سوف تقوم القوى الامنية بحملة واسعة في الضاحية الجنوبية لتطبيق اجراءات التعبئة العامة واقفال المؤسسات الغير مسموح لها بالعمل وبالشمع الاحمر اذا تكرر الانذار مرة ثانية".
اضاف الخليل في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلا "كما سوف تقوم القوى الامنية بحواجز ظرفية مكثفة وتسطير محاضر بحق الدراجات والسيارات المخالفة لقرار المفرد / مجوز".
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