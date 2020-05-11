معن الخليل: غدا صباحا سوف تقوم القوى الامنية بحملة واسعة في الضاحية

اشار رئيس ​بلدية الغبيري​ ​معن الخليل​ الى انه "غدا صباحا سوف تقوم ​القوى الامنية​ بحملة واسعة في ​الضاحية الجنوبية​ لتطبيق اجراءات التعبئة العامة واقفال المؤسسات الغير مسموح لها بالعمل وبالشمع الاحمر اذا تكرر الانذار مرة ثانية".

اضاف الخليل في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قائلا "كما سوف تقوم القوى الامنية بحواجز ظرفية مكثفة وتسطير محاضر بحق الدراجات والسيارات المخالفة لقرار المفرد / مجوز".