فادي عبود: وزراء الحكومة الحالية لا يملكون القدرة لتحويل الإقتصاد من ريعي الى منتج

اشار الوزير السابق ​فادي عبود​ الى ان هناك نماذج كثيرة للدول التي تمكنت من الخروج من أزمتها ​الإقتصاد​ية، كمصر و​تركيا​ و​اليونان​ و​الأرجنتين​، وراى ان الورقة الإقتصادية لا تتضمن بند ملموس عن الإقتصاد الإنتاجي، وكل ذلك يبقى في اطار النظريات. ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان حكومتنا ووزرائنا الحاليين لا علاقة لهم بالملف الإقتصادي التنفيذي ولا يملكون القدرة لتحويل الإقتصاد من ريعي الى منتج. واوضح بأن "كل انسان يصدّر اليوم يجب ان نصنع له تمثالاً لا ان نضع له العراقيل، يجب ان ندعم ​الصادرات​، كل البلدان التي خرجت من ازماتها الاقتصادية دعمت التصدير".

واعتبر بأن توقيت تصريح رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ ليس في مكانه، نحن في بئر غميق اليوم ويجب ان نكون إيجابيين، والكلام الذي صدر غير مفهوم ولا هدف له، وكنت أتمنى ان يضع يده بيدنا للخروج من هذه ​الأزمة​ الإقتصادية.