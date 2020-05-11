شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة تخصص محتوى بودكاست لتجميد الهالك قاسم سليماني (صورة) والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 خصصت قناة الجزيرة القطرية محتوى بودكاست على حسابها في تويتر، لتمجيد قائد فيلق القدس السابق، بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال، قاسم سليماني، قبل أن تقوم بحذف التغريدة عقب إنتقادات واسعة .

وقامت الجزيرة بالإشادة بإنجازات سليماني الذي قالت أن نجمه لمع في الحرب الإيرانية العراقية، ,انه أنطلق بعدها مهندساً لمعظم معارك إيران وانه ترك بصماته في أكثر بقاع المنطقة إلتهابا مثل سوريا واليمن والعراق . Advertisements وزادت الجزيرة بإن إعتبرت مقتل سليماني بإنه كاد أن يشعل حرباً عالمية ثالثة

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