شكرا لقرائتكم خبر عن سيئون .. إجتماع صحي يؤكد أهمية اتخاذ تدابير إضافية لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
أكد وكيل المحافظة لشئون مديريات وادي حضرموت والصحراء عصام الكثيري، أهمية اتخاذ تدابير إضافية لتجنيب مديريات وادي حضرموت والصحراء المزيد من الآثار الناتجة عن وباء كورونا.
ودعا الوكيل في الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدراء سبع مديريات اليوم، الى الاستفادة القصوى من الطاقات الشبابية وتنظيم عمل وأنشطة المجتمعات المحلية لتنفيذ حملات رش للقضاء على البعوض والاستفادة من معدات الرش بإدارات الزراعة في المديريات للتخلص من أماكن تواجد البعوض بهدف حماية المواطنين من الإصابة بحميات الكوليرا والضنك.
أعلن مكتب الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا لمواطنين قادمين من محافظة عدن، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأوضح الناطق باسم بالمكتب انه تم اخذ عينات للحالات وفحصها وثبت اصابتها بالفيروس، وقد تم اخذهم الى المركز العلاجي بسيئون وهم في حالة صحية مستقرة
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