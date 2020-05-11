شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 56 حالة وفاة بعدن خلال الـ24ساعة الماضية والان مع التفاصيل

الإثنين 11 مايو 2020 قال رئيس مصلحة الاحوال المدنية بعدن اللواء سند جميل ان 56 شخصا توفوا بعدن خلال ال 24 ساعة الماضية .

وفند اللواء سند جميل إجمالي الوفيات ليوم الاثنين الموافق11 مايو 2020م على النحو التالي : (7)حالات كريتر (1) حالة المعلا (4)حالات خورمكسر ( 1) حالة الروضة ( 3) حالات التواهي (6) حالات مستشفى الجمهورية،، (6) حالات العزل (3) حالات المنصورة Advertisements (1) حالة البساتين (5) حالات دار سعد (5) حالات الممدارة (6) حالات الشيخ عثمان (1) حالة الشعب (6) حالات القاهرة (1) حالة البريقة وأضاف أنه تم صرف تصاريح الدفن بموجب خطابات على النحو التالي:_ (40)خطاب من اقسام الشرط دون معرفة سبب الوفاة،، (16) خطابات من المستشفيات والعزل وأكد أن جميع المتوفين كبار السن من عمر 60 عام حتى 88 عام .

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