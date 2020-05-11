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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن تسجيل 680 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 11 مايو 2020
عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.
وأعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 5,381 حالة، بعد تسجيل 577 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة،
وأفادت الدكتورة آمنة الضحاك أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة، حيث تم الكشف عن 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد - 19 من جنسيات مختلفة، وبذلك يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 17,417 حالة حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.
كما تم خلال الإحاطة الإعلان عن حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ليصـل عدد الوفيات المسجلة في الدولة حالة، وتقدمت الدكتورة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم، وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان .. ومع هذه الحالات يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد -19/ والتي ما زالت تتلقى العلاج حالة من جنسيات مختلفة.
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