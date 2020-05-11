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الرئيس الأمريكي يتهم الديمقراطيين بتوظيف غلق كورونا سياسيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 11 مايو 2020

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين اليوم الإثنين بتوظيف الإغلاق العام جراء كورونا لأهداف سياسية.

 

وقال ترامب إن خصومه الديمقراطيين يتحركون ببطء لإعادة فتح ولايات أمريكية بعد إجراءات العزل العام، وحذرهم من مغبة هذا الأمر.

 

وأودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 80 ألف شخص في الولايات المتحدة.

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ويعمل الرئيس الجمهوري الذي سيخوض الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني سعيا لفترة ولاية ثانية على إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي في أقرب وقت على عكس توصيات من خبراء الصحة بتوخي الحذر لتجنب موجة جديدة من الإصابات.

 

وشجع ترامب الولايات على تخفيف القيود التي تهدف للحد من تفشي الجائحة. واليوم استهدف ولاية بنسلفانيا.

 

وكتب على تويتر يقول "شعب بنسلفانيا العظيم يريد حريته الآن وهو على علم كامل بما يستتبعه ذلك. الديمقراطيون يتحركون ببطء في مختلف أرجاء الولايات المتحدة لأغراض سياسية. لو كان الأمر بيدهم لانتظروا حتى الثالث من نوفمبر. لا تلعبوا سياسية، حافظوا على أنفسكم، وتحركوا بسرعة!".

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