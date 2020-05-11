الأمم المتحدة تطلق نداء لمساعدة اللاجئين المتضررين من أزمة كورونا في الأردن

أطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نداء للحصول على 79 مليون دولار لمساعدة اللاجئين المتضررين من أزمة وباء كوفيد-19 في الأردن مشيرة الى تلقيها نحو 300 ألف اتصال لطلب المساعدة منذ بدء الوباء.

وناشدت المفوضية في بيان المجتمع الدولي التبرع بهذا المبلغ مشيرة الى أنه "يشكل جزءًا من خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية التي يبلغ إجمالي قيمتها 6,7 مليار دولار أميركي التي تم إطلاقها في جنيف في السابع من أيار/مايو الحالي".

ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إنه "من المهم الآن أن يدعم المجتمع الدولي جهود الإنعاش والاحتياجات المستمرة بين مجتمع اللاجئين".

وقال البيان إنه "منذ بداية أزمة فيروس كورونا في الأردن تلقت المفوضية أكثر من 300 ألف مكالمة على خطها الساخن، معظمهم يطلبون مساعدة نقدية".

وأضاف أن "المفوضية تقدر أن ما يقارب 50 ألف عائلة لاجئة تحتاج إلى مساعدة نقدية طارئة، لكن لا يتوفر حاليًا سوى تمويل كافي لمساعدة 18 ألف عائلة وهم الأكثر ضعفاً، وذلك بفضل الدعم من الولايات المتحدة وصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ".

وأوضح البيان أنه "اعتبارًا من هذا الأسبوع، ستتلقى حوالي 18 ألف عائلة لاجئة مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة من المفوضية لمساعدتها على الصمود في ظل الآثار الاقتصادية لفيروس كرونا".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضية محمد حواري إنه "يوجد في الأردن حوالي 747 ألف لاجىء مسجل من 52 جنسية"، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت المفوضية إنه في ضوء استبيان حديث أجرته بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي، فإن "أكثر من 90% من اللاجئين الذين يعيشون في المملكة لديهم أقل من 50 دينار أردني (70 دولارًا) من المدخرات المتبقية".

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وأشارت إلى أن "العديد من اللاجئين كان مصدر دخلهم من سوق العمل غير الرسمي وإن حوالي 40 بالمئة من اللاجئين في الأردن أصبحوا بدون دخل".

وأضاف بارتش "لقد رأينا أكثر من ثلث العمال اللاجئين اليوميين يفقدون وظائفهم بالكامل ويكافحون من أجل وضع الطعام على مائدة الطعام لعائلاتهم".

وأوضح أن "أولئك الذين كانوا يعتمدون على أنفسهم في السابق يتواصلون الآن من المفوضية للحصول على المساعدة".

وأكدت المفوضية أن "المساعدة النقدية المنتظمة التي يستفيد منها حوالي 33 ألف عائلة لاجئة كل شهر ستكون مستمرة طوال العام الحالي".

وجهت الأمم المتحدة في السابع من الشهر الحالي نداء جديداً لجمع 4,7 مليارات دولار من الأموال "لحماية ملايين الأرواح والحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في دول هشة".

وتضاف هذه الأموال إلى مبلغ ملياري دولار طلبت الأمم المتحدة الحصول عليها عندما أطلقت خطتها الانسانية العالمية في 25 آذار/مارس. وتلقت نحو نصف ذلك المبلغ حتى الآن.

ويتوقع أن تغطي الأموال البالغ مجموعها 6,7 مليارات دولار تكاليف خطة الاستجابة الانسانية حتى كانون الأول/ديسمبر.

وتعطي الأولوية لنحو 20 دولة من بينها العديد من الدول التي تشهد نزاعات مثل أفغانستان وسوريا.