الصين تعلن عن إصابات جديدة في ووهان

أعلنت الصين تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ووهان، البؤرة الأولى لوباء كوفيد-19، فيما فرضت اجراءات العزل في مدينة في شمال شرق البلاد.

وهذه الحالات الجديدة تزيد من المخاوف بان تكون الصين تواجه موجة ثانية من الإصابات رغم أن تخفيف القيود يتواصل في مناطق أخرى من البلاد.

وتأكدت خمس حالات جديدة في منطقة سكنية في ووهان، الواقعة وسط الصين والتي خرجت من الإغلاق قبل أربعة أسابيع.

وأصدرت السلطات أيضا أوامر بالعزل في المنازل وحظر سفر في شولان، المدينة التي تعد حوالي 670 ألف نسمة في شمال شرق الصين بعد تأكيد ثلاث إصابات جديدة فيها.

وقد ظهر الوباء أولاً في أواخر السنة الماضية وانتشر في مختلف أنحاء ووهان ومقاطعة هوباي المجاورة ما أدى الى وفاة آلاف الأشخاص وإصابة العديد.

وفرضت السلطات في ووهان تدابير مشددة جدداً على السفر وحركة التنقل في ما بدا أنه محاولة ناجحة لوقف الوباء.

وتم تخفيف الإغلاق في الأسابيع الماضية، وقال مسؤولون إن الوباء تحت السيطرة، مع السماح بالسفر من المدينة واليها.

لكن السلطات أقرت الأحد باصابة شخص بالفيروس في ووهان وخمسة آخرين الاثنين.

وقالت السلطات المحلية إن كل الحالات الجديدة هي من نفس المجمع السكني ومعظمهم من المسنين، فيما أقيل مسؤول في تلك المنطقة بسبب عدم بذل جهود "كافية" لاحتواء الفيروس.

وهناك أيضا 11 حالة لمصابين لا تظهر عليهم أعراض المرض سجلت في مقاطعة هوباي.

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وأفاد التلفزيون الرسمي أن وسائل النقل العام وكذلك سيارات الأجرة والقطارات المغادرة من المدينة علقت الأحد، فيما رفعت مقاطعة جيلين إنذار الطوارئ إلى أعلى المستويات.

وفرضت عاصمة إقليم جيلين حجراً صحياً لمدة 21 يوما واجراء فحوصات الحمض النووي بشكل إلزامي على كل الوافدين من شولان.

وسجلت خمس حالات جديدة الاثنين في شمال شرق البلاد قرب كوريا الشمالية التي تؤكد عدم تسجيل أي إصابة.

تأتي أنباء الإصابات الجديدة، فيما بدأت عدة دول أوروبية المهمة الصعبة المتمثلة في الخروج من الإغلاق المفروض لوقف انتشار الفيروس.

كما تأتي في الوقت الذي تخفف فيه الولايات المتحدة القيود على الحركة على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات الإصابة ومع غضب المواطنين من القواعد.

وبلغ عدد الإصابات الإجمالي في الصين حوالي 83 ألفا مع أكثر من 4600 بحسب الحصيلة الرسمية.

ولم تسجل أي وفيات على المستوى الوطني منذ حوالي شهر، فيما تعود الحياة الى طبيعتها تدريجياً في الصين بعد أشهر من التوقف.

وعاد معظم الطلاب الى المدرسة في بكين الإثنين بعد أسابيع من السماح بعودة طلاب المراحل الثانوية الأخيرة فقط في العاصمة.