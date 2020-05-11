ميركل تناشد مجدداً الحذر في ظل أزمة كورونا





ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنين مجدداً الحذر في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وذلك عقب خروج مظاهرات ضد القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي العدوى.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن مصادر مشاركة في مؤتمر عبر الفيديو لقيادة الحزب المسيحي الديمقراطي، نقلت عن ميركل قولها إنه تم إطلاعها على أن الكثير من المواطنين ذهبوا للتسوق مطلع هذا الأسبوع بدون ارتداء كمامات، معتبرة ذلك جُرأة في التصرف، مضيفة أنه لا يزال يتعين الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية السارية.

وذكرت ميركل أنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيتضح مدى تأثير تخفيف الإجراءات الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على عدد الإصابات.

ومن جانبه، أكد وزير الصحة ينز شبان خلال المؤتمر أن ألمانيا نجحت حتى الآن في التعامل مع الجائحة، لأن المواطنين التزموا بالقيود، مطالبا المواطنين بالاستمرار في الالتزام بمعايير السلامة الصحية.

هذا وقد سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 169800 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد .

وسجلت ألمانيا حتى الآن 7444 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 9 حالات منذ أمس.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لأبحاث الأمراض، تعافى نحو 145600 مصاب من الفيروس حتى الان.

