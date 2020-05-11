ليبيا : قصف طرابلس يهدد إمدادات المياه

طرابلس ـ رويترز: هز قصف عنيف العاصمة الليبية طرابلس أمس الأول مع خوض ما تعرف بـ”قوات شرق ليبيا” بقيادة خليفة حفتر قتالا من أجل السيطرة على أرض جديدة في الضواحي الجنوبية للعاصمة بعدما خسرت أراضي حول المدينة في الآونة الأخيرة. ومما يزيد من مأساة سكان طرابلس إعلان الجهة الرئيسية لتزويد شمال غرب ليبيا بالمياه أن رجالا مسلحين في الجنوب اقتحموا إحدى منشآتها، مما قلص الإمدادات. وقال أحد سكان منطقة أبو سليم بالقرب من خط المواجهة “قال والدي إننا يجب أن نكون مستعدين للمغادرة في أي لحظة كان القتال الليلة الماضية أكثر حدة مما كان عليه في أي وقت مضى”. وأضاف عبر الهاتف “سنغادر للبقاء على قيد الحياة، ولكن أين يمكننا أن نذهب؟ سنكون في الشارع. إنه أمر ميئوس منه”. في غضون ذلك بدأ ضغط المياه في طرابلس يتراجع بالفعل عصر امس بعدما ذكر مشروع النهر الصناعي العظيم، مرفق المياه الرئيسي، إن رجالا مسلحين اقتحموا إحدى محطات الطاقة التابعة له في الجنوب. وقال أحمد الديب عضو اللجنة الادارية المفوض باختصاصات المنطقة الغربية لجهاز مشروع النهر الصناعي إن الرجال قطعوا الكهرباء بسبب نقص في غاز الطهي والسيولة بالبنوك الليبية ، وإن شيوخ القبائل بتفاوضون معهم لاستعادة الكهرباء.