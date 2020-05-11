اعتقال العشرات في هونج كونج مع عودة الاحتجاجات المناهضة للحكومة

هونج كونج ـ وكالات: قالت السلطات في هونج كونج إنها اعتقلت 230 شخصا خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية مطلع الأسبوع بعد أن خرجت مظاهرة في مركز للتسوق إلى شوارع المدينة التي تحكمها الصين. ونشرت السلطات المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب لتفريق الاحتجاجات وعلق عدد من أفراد فرق التغطية الإعلامية وسط الفوضى في مشاهد أعادت للأذهان الاضطرابات التي شابها العنف أحيانا في المركز المالي العالمي العام الماضي. وقالت الشرطة إن أعمار المعتقلين في تلك الأحداث تتراوح بين 12 و65 عاما وتشمل اتهاماتهم التجمع غير القانوني والاعتداء على رجل شرطة وعدم إبراز بطاقات هوية. وقالت السلطات الصحية إن 18 شخصا دخلوا المستشفيات إثر ذلك. وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل على صحفيين ونشطاء ونفذت عمليات توقيف وتفتيش لأشخاص من الجمهور ومن الإعلام.

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