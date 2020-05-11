إيران: مقتل 19 بحارا بنيران صديقة خلال تدريب

طهران ـ وكالات: قالت البحرية الإيرانية إن سفينة حربية أطلقت صاروخا بطريق الخطأ على سفينة أخرى خلال تدريبات مما أدى لمقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين. ووقع الحادث خلال مناورات بمحيط ميناء بندر جاسك في جنوب إيران والمطل على خليج عُمان. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن الفرقاطة جمران أطلقت النار خلال التدريبات على هدف أطلقته سفينة الإسناد كُنارك. وأضافت الهيئة أن سفينة الإسناد كانت قريبة جدا من الهدف وأصيبت. وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن البحرية “وقع الحادث في محيط ميناء بندر جاسك في جنوب إيران والمطل على خليج عُمان خلال تدريبات للبحرية الايرانية بعد ظهر امس الاول الأحد، مما أسفر عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين”. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن مسؤول عسكري لم تسمه نفيه بعض التقارير الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن غرق كٌنارك. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء (إسنا) عن بيان البحرية أن التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.

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