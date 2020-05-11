خلال استقباله وزير الدفاع.. المالكي يدعو لتوفير الدعم الكامل للوزارة

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، بمكتبه اليوم، وزير الدفاع جمعة عناد، وأبدى ترحيبه به، متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة".

وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة للنهوض بواقع الوزارة وخططها نحو استكمال عملية بناء القوات المسلحة، فضلا عن الإشادة بالدور البطولي لجميع تشكيلات الوزارة وإسهامها الفاعل في مواجهة عصابات داعش الارهابية".



ودعا المالكي، بحسب البيان، الى "ضرورة توفير الدعم الكامل لوزارة الدفاع والاهتمام البالغ بالحالة الإدارية والمعنوية لأفراد القوات المسلحة من ضباط ومراتب".