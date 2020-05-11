عمليات بغداد تدعو المتظاهرين للتعاون ضد مجاميع 'مثيرة للعنف'

دعت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، المتظاهرين للتعاون لمنع مجاميع "مثيرة للعنف" من ممارسة أفعال تستوجب الرد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي تؤدي فيه قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر في ساحه التحرير ببغداد وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد في ساحة التظاهر وهي تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف، نلاحظ ولليوم الثاني على التوالي استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات قناني المولوتوف"، مؤكدة أن "المجاميع تقوم برميها بواسطة (المنجنيق) وبكميات كبيرة، فضلاً عن رمي رمانتين يدويتين، بالإضافة إلى رمي الحجارة، في جسر الجمهورية".

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وأضاف البيان أن "هذا الامر أدى إلى اصابة ضابط وخمسة من المراتب بشظايا وجروح مختلفة وهذا الامر يعد مخالفاً للقانون"، داعياً "جميع المتظاهرين السلميين إلى التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذا الأفعال والتي تستوجب الرد وفقاً للقانون".

وتابع البيان أن "قيادة عمليات بغداد تهيب بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين الانتباه إلى ذلك ، وتشكر جميع المتعاونين معها لتأمين ساحة التظاهر وحماية المتظاهرين".