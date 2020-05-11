بالصور.. المباشرة بصيانة مجسر حيوي جنوبي بغداد

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، مباشرة ملاكاتها في دائرة المشاريع بصيانة مجسر المشاة الذي يربط حي الاعلام بحي السيدية عبر الطريق السريع صلاح الدين.
وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الجسر يعتبر من المجسرات المهمة والحيوية كما وسيخفف الزحام والحوادث المرورية الناتجة عن عبور المشاة عبر الطريق المذكور".
وأضاف أن "اعمال الصيانة تتضمن تأهيل وتنفيذ القالب الحديدي مع صب الارضية بالاضافة الى اصلاح الاضرار في السياج الحديدي وباسلوب التنفيذ المباشر وبالجهد الذاتي للدائرة".
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