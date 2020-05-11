أعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، عن اعتقال 128 متسولا و82 مخالفا لحظر التجوال.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم القبض على ٨٢ شخصا مخالفا لتعليمات اوقات حظر التجوال".
وأضافت المديرية، "كذلك القبض على ١٢٨ متسولآ، ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال 128 متسولا و82 مخالفا لحظر التجوال في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.