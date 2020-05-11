اعتقال 128 متسولا و82 مخالفا لحظر التجوال في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم القبض على ٨٢ شخصا مخالفا لتعليمات اوقات حظر التجوال".

وأضافت المديرية، "كذلك القبض على ١٢٨ متسولآ، ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".