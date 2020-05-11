الاعلام الرقمي: الانستغرام يوافق على اعلانات غير قانونية وتخالف معاييره

انتقد مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى بعدد من الاجراءات التي تخالف قوانينها ومعايير استخدام المنصة فيها.
وأضاف أن "الاعلانات التي تظهر في القصص ( Stories ) لبعض حسابات الانستغرام تدعو لشراء المتابعين بصورة علنية وتحيل الى رابط لقناة تيليجرام تقوم ببيع متابعين باسعار مختلفة وبحسب عدد المتابعين، وهو التصرف الذي يُخالف قوانين الانستغرام والفيسبوك بشكل جلي".
وأوضح المركز ان "بعض المستخدمين يتعاملون مع هذه الحسابات الممولة التي تقوم بزيادة عدد متابعيهم بسبب الانستغرام الذي اظهر لهم الاعلانات، في حين ان الانستغرام نفسه ربما يعاقب المستخدم باغلاق حسابه اذا ما قام بزيادة عدد المتابعين على هذا النحو غير القانوني، وهو الموضوع الذي يشكل تناقضا في حد ذاته".
واستغرب المركز من "كيفية موافقة موقع الانستغرام على هذه الاعلانات وسماحه لها بالتواجد على منصته رغم انها تتناقض مع القوانين التي تمنع شراء متابعين".
ودعا مركز الاعلام الرقمي، شركات مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، ومنها الانستغرام ومالكها الفيسبوك، الى "ضرورة التقيد بضوابط صارمة فيما يتعلق بالاعلانات وآلية الموافقة عليها منعا من ظهور اعلانات مخالفة للقوانين".
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