الكناني يطالب بتغيير اصلاحي شامل في الرياضة العراقية

رياضة 2020-05-11 | 19:37 1,120 مشاهدة طالب رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير في العراق، الشيخ صباح الكناني، بإجراء تغيير شامل في الرياضة العراقية.



واوضح "توسمنا خيراً بخطوات الاصلاح الذي دعمناها بكل ما لدينا من اجل واقع أفضل، وحذرنا منذ البدء من الإصلاحات الشكلية التي لا تمس واقع المشكلة ولا تعالج جذرها الأساسي، تبين لنا ان عملية الإصلاح التي حصلت في اتحاد السباحة المركزي ، عملية عرجاء لا تتضمن اي حلول اصلاحية، وكما عرفتمونا كمؤسسة اصلاحية يملي علينا الحق ان نقول احسنت لمن يحسن و أسات لمن يسيء وان نقف مع الجميع على خط واحد بعيداً عن الغرف المظلمة والمؤامرات الباطلة".



وبين ان "عملية التغيير التي دعمناها سابقا في اتحاد السباحة لم تجدي نفعاً وزادت الطين بِلَّة بعد تسنم كبيان رئاسة الاتحاد حيث استمرت عملية هدر الاموال والعمل من دون آلية ومنهاج حقيقي لتطوير اللعبة ، كما في سابق عهدها برئاسة سرمد عبد الاله مما يجعلنا اليوم ان نكون على مسافة واحدة مع الجميع مجددين مطالبنا المشروعة بتغيير اصلاحي شامل في الرياضة العراقية بموجب القوانين النافذة ، بعيداً عن الغرف المظلمة التي يستخدمها البعض لنيل المكاسب والمناصب". وقال الكناني في بيان تلقته الخليج 365، انه "في الوقت الذي نؤكد فيه على التزامنا بمنهج الاصلاح الرياضي لتغير الواقع المزري في مؤسساتنا الرياضية وانتفاضتنا ضد الفوضى والتراجع الذي أصاب الحركة الرياضية في العراق".واوضح "توسمنا خيراً بخطوات الاصلاح الذي دعمناها بكل ما لدينا من اجل واقع أفضل، وحذرنا منذ البدء من الإصلاحات الشكلية التي لا تمس واقع المشكلة ولا تعالج جذرها الأساسي، تبين لنا ان عملية الإصلاح التي حصلت في اتحاد السباحة المركزي ، عملية عرجاء لا تتضمن اي حلول اصلاحية، وكما عرفتمونا كمؤسسة اصلاحية يملي علينا الحق ان نقول احسنت لمن يحسن و أسات لمن يسيء وان نقف مع الجميع على خط واحد بعيداً عن الغرف المظلمة والمؤامرات الباطلة".وبين ان "عملية التغيير التي دعمناها سابقا في اتحاد السباحة لم تجدي نفعاً وزادت الطين بِلَّة بعد تسنم كبيان رئاسة الاتحاد حيث استمرت عملية هدر الاموال والعمل من دون آلية ومنهاج حقيقي لتطوير اللعبة ، كما في سابق عهدها برئاسة سرمد عبد الاله مما يجعلنا اليوم ان نكون على مسافة واحدة مع الجميع مجددين مطالبنا المشروعة بتغيير اصلاحي شامل في الرياضة العراقية بموجب القوانين النافذة ، بعيداً عن الغرف المظلمة التي يستخدمها البعض لنيل المكاسب والمناصب". وتابع "سنكون خير عون لكل من يشرف المنصب به ونكون جدار الصد الأول لمواجهة اي فاسد يريد العبث بمؤسساتنا الرياضية سيما وان طريق الإصلاح الذي اتخذناه على عاتقنا سيبقى منبراً يجسد الانتصار للحق و دحر الباطل في كل صوره تدعو لاستجلاب المصالح و درء المفاسد".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.