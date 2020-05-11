فيفا يوافق على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية باتحاد الكرة

وقال الناطق الإعلامي للتطبيعية هشام محمد في بيان للاتحاد، إن "الاتحاد الدولي لكرة القدم أشعر التطبيعية بموافقته على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية لحين إعداد النظام الداخلي والتهيئة لاجراء الانتخابات".وأضاف محمد ان "قرار الاتحاد الدولي جاء بعد سلسة من المخاطبات والاتصالات بين التطبيعية المتمثلة بالامين العام المهندس محمد فرحان و الفيفا".

واشار محمد الى ان "العمل جار على قدم وساق لاكمال النظام الاساسي لاقامة انتخابات الاتحادات الفرعية بطريقة تضمن المشاركة لكل من يستحقها بعيدا عن التهميش والاقصاء".

يذكر أن الاتحادات الفرعية انتهت فترة عملها وصلاحياتها القانونية في شباط الماضي.