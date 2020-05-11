فيفا يوافق على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية باتحاد الكرة

2020-05-11 | 19:18
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وافقَ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تمديد فترة عمل الاتحادات الفرعية لحين إعداد النظام الداخلي وأجراء الانتخابات المقبلة.
وأضاف محمد ان "قرار الاتحاد الدولي جاء بعد سلسة من المخاطبات والاتصالات بين التطبيعية المتمثلة بالامين العام المهندس محمد فرحان و الفيفا".
واشار محمد الى ان "العمل جار على قدم وساق لاكمال النظام الاساسي لاقامة انتخابات الاتحادات الفرعية بطريقة تضمن المشاركة لكل من يستحقها بعيدا عن التهميش والاقصاء".
يذكر أن الاتحادات الفرعية انتهت فترة عملها وصلاحياتها القانونية في شباط الماضي.
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