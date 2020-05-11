صالح وبارزاني يبحثان دعم الحكومة الجديدة من أجل تلبية مطالب العراقيين المشروعة

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني دعم الحكومة الجديدة من أجل تلبية مطالب العراقيين المشروعة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل، اليوم، في السليمانية، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية في البلاد، وأهمية الالتزام بالاستحقاقات التي تتبع خطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتأكيد على ضرورة حل الأزمات والخلافات والمضي باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، والالتفات إلى حياة ومعيشة المواطنين في كافة المناطق وبضمنها إقليم كردستان".



وأضاف أنه "تمت الإشارة إلى أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لغرض تجاوز الظروف الحالية، والعمل المشترك على تأمين الجوانب المعيشية والصحية لكافة العراقيين، وملاحقة بقايا الإرهاب وترسيخ الاستقرار الأمني في كل مناطق العراق، إلى جانب إيجاد الحلول الجذرية للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور، وعلی وجە الخصوص حسم ملفي الموازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم في الدولة".



وأوضح البيان، أنه "جرى التأكيد على وجوب توحيد الصفوف وتعزيز التكاتف والتضامن بين القوى الوطنية، ودعم الحكومة الجديدة من أجل تلبية مطالب العراقيين المشروعة، وإجراء الإصلاحات الضرورية التي من شأنها توفير الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا".

