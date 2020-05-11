ترامب يتهم الديمقراطيين بإبطاء تخفيف القيود في بعض الولايات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين يوم الاثنين بالتحرك ببطء لإعادة فتح ولايات أمريكية بعد إجراءات العزل العام لأغراض سياسية دون أن يورد أدلة تدعم زعمه بعد أن قتل فيروس كورونا المستجد أكثر من 80 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ويعمل الرئيس الجمهوري الذي سيخوض الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني سعيا لفترة ولاية ثانية على إعادة تشغيل الاقتصاد الأمريكي في أقرب وقت على عكس توصيات من خبراء الصحة بتوخي الحذر لتجنب موجة جديدة من الإصابات.

وشجع ترامب الولايات على تخفيف القيود التي تهدف للحد من تفشي الجائحة. ويوم الاثنين استهدف ولاية بنسلفانيا.

وكتب على تويتر يقول ”شعب بنسلفانيا العظيم يريد حريته الآن وهو على علم كامل بما يستتبعه ذلك. الديمقراطيون يتحركون ببطء في مختلف أرجاء الولايات المتحدة لأغراض سياسية. لو كان الأمر بيدهم لانتظروا حتى الثالث من نوفمبر. لا تلعبوا سياسة، حافظوا على أنفسكم، وتحركوا بسرعة!“.