وزير: بريطانيا لن تدعم ضم إسرائيل إجزاء من الضفة الغربية

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي اليوم الاثنين إن بريطانيا لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.
لكن كليفرلي قال للبرلمان "إن موقفنا الدائم منذ فترة طويلة هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية و...القيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة".
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