إشادة الصحة العالمية بمصر والإمارات تثير غضب صحف قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أثارت إشادة منظمة الصحة العالمية بخطة مصر والإمارات، غضب صحف قطر .



وكشفت صحف الحكومة السبت عن مخطط الدوحة لتغييب عقول المواطنين من خلال الهجمة الإعلامية ضد الصحة العالمية، واستعداء المنظمة من أجل إبعاد تهمة الفشل عن النظام والحكومة.

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ونشرت صحيفة "الوطن" في افتتاحيتها تقريراً تحت عنوان "تاريخ المنظمة المضطرب"، والذي أشارت من خلاله أن تفشي الوباء في العالم جاء نتيجة تقليل "الصحة العالمية" من شأن الوباء، معتبرةً أنها في بداية الأمر لم تطلع الدول على حقيقة تفشي الوباء.

كما وصف التقرير تاريخ المنظمة بالفاشل والمضطرب على مدى تاريخها، وخاصة في وقت تفشي وباء أنفلونزا الخنازير "H1N1"، قائلة: "الصحة أفزعت العالم حول وباء أنفلونزا الخنازير على الرغم من قلة أهميته، وقللت من شأن كورونا على الرغم من خطورته على البشرية".

جاء تقرير "الوطن" عقب إعلان المنظمة تصدر "الدوحة" الدول العربية في تفشي الوباء، والتعامل بالشفافية مع الأوضاع الخاصة بـ"كورونا" في المنطقة، ولاسيما من خلال إشادات المنظمة عن خطة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات المتحدة في محاصرة تفشي الوباء.

كما تزامن نشر التقرير مع الوقت الذي هاجم فيه المواطنون خطة الدولة لمهاجمة الوباء، وضعف إجراءاتها وتزايد مطالبهم بضرورة الإغلاق الكامل للبلاد أسوة بالدول التي وصل فيها "كورونا" إلى مرحلة الذروة