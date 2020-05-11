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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن: تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.
كما أعلن الوزير جابر تسجيل حالة شفاء واحدة وعدم تسجيل أي حالة وفاة، ليصبح مجموع الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 108 حالات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضاف أنه تم اليوم الاثنين إجراء نحو 4 آلاف فحص مخبري ليصبح مجموع الفحوصات التراكمية التي أجريت منذ بداية الوباء 119 ألفاً و260 فحصا.
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