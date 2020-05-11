مصر تقود اليونان وقبرص وفرنسا والإمارات وتشن هجوماً عنيفاً على تركيا

نددت مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، وتحركات أنقرة غير القانونية في البحر المتوسط.

وكان وزار خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا قد عقدوا اجتماعاً عن بُعد، اليوم الإثنين، انضم إليهم نظيرهم من الإمارات، وذلك لمناقشة آخر التطورات المثيرة للقلق في شرق المتوسط، بالإضافة إلى عدد من الأزمات الإقليمية التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وأصدر الوزراء الخمس بياناً مشتركاً نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع "فيس بوك"، حيث شددوا فيه على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، مشيدين بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

وندد الوزراء "بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، معتبرين أنها تمثل "المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص".

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وأعرب الوزراء عن إدانتهم لـ "تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي"، بالإضافة إلى "الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي".

ودعا الوزراء تركيا إلى "الاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط".

واعتبروا أن مذكرتيّ التفاهم، الأولى التي تتضمن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، والثانية التي تتضمن التعاون الأمني والعسكري بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، "تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تقوضان الاستقرار الإقليمي."

كما أعرب دان الوزراء الخمس عن إدانتهم بشدة "للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا".