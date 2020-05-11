الصحة العراقية: تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية انه "تم فحص 2548 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 129701"، مشيرة الى ان "مختبراتها سجلت 51 إصابة خلال اليوم الاثنين في محافظتي بغداد وتسجيل 56 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة".
وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات في عموم البلاد بلغ 2818 حالة إصابة، وبلغت الوفيات 110، فيما تماثل 1790 شخصا للشفاء".
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