الدفاع التونسية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف عناصر أمن

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية محمد زكري، عن "إحباط مخطط لتنفيذ عملية مسلحة بمرتفعات ولاية القصرين وسط غربي البلاد، وكانت ستستهدف عسكريين وأمنيين"، موضحة ان "هذه العملية تمت بعد رصد وحدات الجيش التونسي لتحركات مشبوهة في أحد مرتفعات الجهة".
وأوضح زكري الى أنه بـ"تفتيش المنطقة وتمشيطها، تم العثور على مخبأ يحتوي على أسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة "الأمونيتر" وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وتم التحفظ على المكان، وتولت الجهات المسؤولة التحقيق".
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