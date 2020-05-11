الدفاع التونسية: إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف عناصر أمن

أعلن الناطق الرسمي باسم ​وزارة الدفاع التونسية​ محمد زكري، عن "إحباط مخطط لتنفيذ عملية مسلحة بمرتفعات ولاية القصرين وسط غربي البلاد، وكانت ستستهدف عسكريين وأمنيين"، موضحة ان "هذه العملية تمت بعد رصد وحدات ​الجيش التونسي​ لتحركات مشبوهة في أحد مرتفعات الجهة".

وأوضح زكري الى أنه بـ"تفتيش المنطقة وتمشيطها، تم العثور على مخبأ يحتوي على أسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة "الأمونيتر" وتوابع مخصصة لصناعة ​الألغام​ والعبوات الناسفة، وتم التحفظ على المكان، وتولت الجهات المسؤولة التحقيق".