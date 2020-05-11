الحكومة الأردنية تفرض حظراً شاملا في أول أيام ‫عيد الفطر على تنقل السيارات

أعلن وزير ​الدولة​ لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أنه "سيتم فرض حظر شامل في أول أيام ‫عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام"، لافتاً إلى أنه "اعتباراً من غد الثلاثاء سيتم تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من ​الساعة​ 8 إلى الساعة 7 مساء".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، كجائحة عالمية، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، وبحسب الإحصاءات الرسمية، تخطى إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في مختلف دول العالم 4 ملايين إصابة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 277 ألف حالة.