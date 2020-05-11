النشرة: وفاة شاب بصعقة كهربائية في بعلبك

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ بأنه "عند الساعه ١٧:٠٠ ادخل الى ​مستشفى دار الامل الجامعي​ في ​بعلبك​ اللبناني "و. ح. م." ١٨ سنةً جثة هامدة بسبب تعرضه لصعقة كهربائية". إضغط للمزيد

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