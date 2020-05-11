قائممقام جزين: اصابتان بفيروس كورونا في القضاء

اعلن قائممقام ​قضاء جزين​ يحيى ​حميدي صقر​ بالتنسيق مع ​وزارة الصحة العامة​، أن "هناك إصابتين بكورونافي قضاء جزين، لذلك نطلب من المواطنين الالتزام التام بإجراءات التعبئة العامة، وبكل التدابير الصادرة عن وزارة الصحة العامة والمراجع الامنية".

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