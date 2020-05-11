بلدية الدوير: لا إصابات بالفيروس في البلدة

اعلنت بلدية الدوير في بيان انها "تبلغت من الجهات الصحية المختصة نتائج فحوصات الأشخاص الذين تخالطوا مع أحد المصابين ب​فيروس كورونا​، وجاءت نتائجهم سلبية وعددهم ستة أشخاص.

لذا نطلب ممن يوزعون ​الأخبار​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بالأخلاق وعدم اللعب بأعصاب أهلنا، راجين من الجميع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، شاكرين تعاونكم وتجاوبكم".