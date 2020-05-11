اعلنت بلدية الدوير في بيان انها "تبلغت من الجهات الصحية المختصة نتائج فحوصات الأشخاص الذين تخالطوا مع أحد المصابين بفيروس كورونا، وجاءت نتائجهم سلبية وعددهم ستة أشخاص.
لذا نطلب ممن يوزعون الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بالأخلاق وعدم اللعب بأعصاب أهلنا، راجين من الجميع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، شاكرين تعاونكم وتجاوبكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الدوير: لا إصابات بالفيروس في البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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