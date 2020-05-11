ستريدا جعجع في ذكرى رحيل صفير: نفتقد في لبنان لأمثالك في هذه الفترة الصعبة

اشارت النائبة ​ستريدا جعجع​ في تصريح لها عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ في الذكرى السنوية الأولى على رحيل مثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير: "مثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير... اليوم، تذكرت ما قلناه وغبطة أبينا البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ الكلي الطوبى، منذ فترة ليست ببعيدة، عن افتقادنا في ​لبنان​ لأمثالك في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وأرفقت التعليق بهاشتاغ: "أمثاله لا يموتون" وصورة لها مع البطريرك الراحل.