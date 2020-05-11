اشارت النائبة ستريدا جعجع في تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى السنوية الأولى على رحيل مثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير: "مثلث الرحمة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير... اليوم، تذكرت ما قلناه وغبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، منذ فترة ليست ببعيدة، عن افتقادنا في لبنان لأمثالك في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد".
وأرفقت التعليق بهاشتاغ: "أمثاله لا يموتون" وصورة لها مع البطريرك الراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر ستريدا جعجع في ذكرى رحيل صفير: نفتقد في لبنان لأمثالك في هذه الفترة الصعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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