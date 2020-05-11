اشار الوزير السابق ​يوسف سعادة​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "كان من المتوقع ان يتبرع بعض ماسحي الجوخ الى الرد على كلام رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ ولكن الغريب ان ينضم اليهم مكتب الاعلام في ​القصر الجمهوري​ الذي حرّف الكلام فيما يتعلق بالمثول أمام ​القضاء​، ونسي انّ مرسوم ​التشكيلات القضائية​ الصادر باجماع ​مجلس القضاء الأعلى​ قابع في ادراج وزراء القصر، وقد فات المكتب الإعلامي أيضًا بان سمعة ​لبنان​ ودوره واقتصاده يتم بناؤها فعليًا بالحقائق الثابتة لا بالبطولات والإنجازات الوهمية". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوسف سعادة: الغريب ان ينضم مكتب الاعلام في القصر الجمهوري الذي حرّف كلام فرنجية لماسحي الجوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.