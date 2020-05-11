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وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور: عدد المصابين في القضاء ما زال 27

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، أنه "تم تسجيل حالة واحدة مشتبهة ب​فيروس ​ حتى ساعة إعداد التقرير، وأن كل الفحوص المخبرية لل​حالات​ التي كانت قيد المتابعة جاءت نتائجها سلبية، وعدد المصابين في ​القضاء​ ما زال 27 مصاباً، موزعين 23 حالة وافدة من ​إفريقيا​، 3 حالات وافدة من ​أوروبا​، وحالة واحدة محلية وتماثل 5 من هذه الحالات الى الشفاء بشكل تام، من بينها الحالة المحلية".

ولفتت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الأحمر اللبناني​ تقوم بزيارات تفقدية لمتابعة المحجورين والإطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية أثناء حجرهم والتشديد على ضرورة الحجر وإلزاميته ومنع الاختلاط تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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