وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور: عدد المصابين في القضاء ما زال 27

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في ​اتحاد بلديات قضاء صور​، أنه "تم تسجيل حالة واحدة مشتبهة ب​فيروس كورونا​ حتى ساعة إعداد التقرير، وأن كل الفحوص المخبرية لل​حالات​ التي كانت قيد المتابعة جاءت نتائجها سلبية، وعدد المصابين في ​القضاء​ ما زال 27 مصاباً، موزعين 23 حالة وافدة من ​إفريقيا​، 3 حالات وافدة من ​أوروبا​، وحالة واحدة محلية وتماثل 5 من هذه الحالات الى الشفاء بشكل تام، من بينها الحالة المحلية".

ولفتت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الأحمر اللبناني​ تقوم بزيارات تفقدية لمتابعة المحجورين والإطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية أثناء حجرهم والتشديد على ضرورة الحجر وإلزاميته ومنع الاختلاط تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية".