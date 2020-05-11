وحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور: عدد المصابين في القضاء ما زال 27

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، أنه "تم تسجيل حالة واحدة مشتبهة بفيروس كورونا حتى ساعة إعداد التقرير، وأن كل الفحوص المخبرية للحالات التي كانت قيد المتابعة جاءت نتائجها سلبية، وعدد المصابين في القضاء ما زال 27 مصاباً، موزعين 23 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، وحالة واحدة محلية وتماثل 5 من هذه الحالات الى الشفاء بشكل تام، من بينها الحالة المحلية".
ولفتت إلى أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني تقوم بزيارات تفقدية لمتابعة المحجورين والإطلاع على أوضاعهم الصحية والاجتماعية أثناء حجرهم والتشديد على ضرورة الحجر وإلزاميته ومنع الاختلاط تحت طائلة الملاحقة القانونية والجزائية".
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